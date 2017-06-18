Португалия - Мексика: прогноз на матч 18 июня 2017, смотреть онлайн Кубок Конфедераций, где трансляция (ВИДЕО)

18 июня 2017 на "Казань Арене" в Казани пройдет матч первого тура группового этапа Кубка Конфедераций в рамках группы А, в котором встретятся сборные Португалии и Мексики.

18 июня 2017 года на стадионе «Казань Арена» в Казани пройдет встреча двух фаворитов группы А, где играет сборная России, команд Португалии и Мексики. Начало трансляции в 18:00 мск.

Португалия - Мексика 18 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Португалия - Мексика 18 июня 2017 покажет Первый канал. Также следить за игрой онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 17:50 мск.

Португалия - Мексика 18 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Португалия - Мексика 18 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают Португалию фаворитом этого матча. Коэффициент на победу чемпионов Европы — 2,15, на ничью — 3,20, а ужшкммт на победу мексиканцев — 3,60.

Португалия - Мексика 18 июня 2017: перед матчем Кубка Конфедераций

Португальцы, напомним, попали на Кубок Конфедераций-2017 благодаря победе на Евро-2016 и сыграют на турнире впервые. Мексика получила право выступить в России после победы в стыковом матче между победителями Золотого Кубка КОНКАКАФ 2013 и 2015 годов.

Сборная Португалия - номинальные хозяева поля пока что довольно прилично играют в отборочном цикле к ЧМ-2018 и имеют все шансы приехать в Россию на мундиаль в следующем году. Статистика португальцев в последних семи матчах показывает, что команда в отличной форме: шесть побед при одном поражении.

Однако тот факт, что «европейские бразильцы» обыгрывали не самые топовые сборные, а в матче с крепкими шведами и вовсе проиграли, несколько настораживает.

Об успехах мексиканцев в отборочном цикле говорить нет смысла, ведь эта сборная — абсолютный царь и король в своей отборочной зоне. Что же касается общей формы, то в последних семи матчах эта команда добыла пять побед, одну ничью и потерпела одно поражение. Причем, фиаско случилось в матче с европейской сборной — хорватами.

Между тем, "Казань Арена" на матче Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики будет заполнена на 70%, полагает министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мой прогноз, что арена будет заполнена на 70%. Далее динамика будет лучше. Мы проходили это на прошлых турнирах в Казани. Самый большой спрос в Казани на игру Россия — Мексика, которая может быть решающей на групповом этапе турнира", — сказал Леонов журналистам.