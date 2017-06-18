Португалия - Мексика: онлайн трансляция 18.06.2017, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)

18 июня 2017 в Казани в рамках Кубка конфедерации состоится матч между сборными Португалии и Мексики. Подробности предстоящего поединка, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

На стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана сегодня 18 июня состоится встреча сборных Португалии и Мексики. Игра состоится в рамках первого тура между представителями группы А. Начало в 18:00 мск.

Португалия - Мексика 18 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Португалия - Мексика 18 июня 2017 покажет Первый канал. Также следить за игрой онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 17:50 мск.

Португалия - Мексика 18 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Португалия - Мексика 18 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

По мнению букмекерских контор, фаворитом игры выступает Португалия. На ужшкммт ее победу принимаются коэффициент 2,06, на ничью - 3,44, за мексиканцев - 3,86, а некоторые так и вовсе 4.

Отметим, что разрыв в ставках не такой уж и большой, что свидетельствует о высоком уровне интриге на предстоящий матч.

Португалия - Мексика 18 июня 2017: перед матчем

Португалия является чемпион Евро-2016 и это уже многое. Главными и небезызвестными игроками этой команды являются Роналду, Куарежма, Нани, Санчес и другие.

Португалия, состав сборной: Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Рикарду Куарежма, Андре Силва, Нани, Виллиам Карвалью, Андре Гомеш и Пепе.

Перед Кубком конфедераций португальцы провели два матча, и оба выиграли с разгромным счетом. В самом начале июня команда Фернанду Сантуша одержала победу над Кипром (4:0), а чуть позже разобралась с Латвией (3:0) благодаря дублю Роналду и голу Андре Силвы.

Мексика же северо-американская, сбалансированная команда, которую часто недооценивают. Эта сборная чуть ли не на каждом ЧМ выходит в плей-оф, а ее соперниками по игре просто не приходится. Примечательно, что Мексика - это единственная команда ранее выигравшая Кубок конфедерации, который стал седьмым для сборной.

Мексика, состав сборной: Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Диего Рейес, Эктор Морено, Хонатан Дос Сантос, Мигель Лаюн, Эктор Эррера, Карлос Вела, Андрес Гуардадо, Рауль Хименес и Хавьер Эрнандес.

За последние три недели провели четыре матча. Сначала команда Хуана Осорио сыграла две товарищеские встречи – уступила хорватам и победила ирландцев, после чего встретилась в рамках отбора к ЧМ-2018 с Гондурасом (3:0) и США (1:1).

Предстоящий матч прокомментировал вратарь мексиканцев Гильерме Очао.

"Мы знаем, что будем играть против Криштиану Роналду, но я не боюсь его. Это будет матч Мексика - Португалия, а не Очао - Роналду, и мои партнеры обязательно помогут мне. Мы представляем Мексику, и это не пустые слова для нас", - сказал Очао.