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В Сети опубликовано видео успешных испытаний новейшей российской противоракеты

Опубликовано 18.06.17 14:20 В Сети опубликовано видео успешных испытаний новейшей российской противоракеты

Пуск был произведен в рамках совершенствования системы противоракетной обороны.

ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. 

Испытания выполняли боевые расчеты ВКС, полигона Сары-Шаган, а также войска противовоздушной и противоракетной обороны. Как сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ Андрей Приходьк, в ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель.

Сейчас Москву и Центральный промышленный район прикрывает состоящая на вооружении РВСН система ужшкммт противоракетной обороны А-135. Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. Система состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.

В 2014 году началась разработка системы ПРО нового поколения - А-235. Очевидно, что испытания противоракеты связаны с созданием этой системы.
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