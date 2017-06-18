Новости о старте продаж новых iPhone 8 разочаровали поклонников

Презентация восьмого «яблока» пройдет в сентябре, а вот продажи начнутся гораздо позже

На конференции WWDC 2017 были раскрыты новые подробности о выходе новинки от компании Apple iPhone 8.

Так, сообщается, что презентация восьмого «яблока» пройдет в сентябре, а вот продажи начнутся гораздо позже - ближе в концу октября. Причиной этому послужили сложности с поставками iPhone во всем мире.

Отметим, что долгая пауза как нельзя лучше сыграет на руку южнокорейским конкурентам, в то время как яблочный айфон подорвет ужшкммт свои продажи. Так, мировые рынки своим флагманом Samsung Galaxy Note 8. Да и LG V30 успеет наполнить южнокорейский конкурент компании Apple.

У корпорации конечно есть и преданные поклонники, которые не променяют «яблочные» устройства на что-то другое, однако простые любители гаджетов могут отказаться ждать выхода iPhone 8 и купить аналоги от конкурентов.