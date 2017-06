В США арестованы трое подозреваемых в убийстве российского школьника Россиянин скончался от 10 пулевых ранений, а его друг от четырех. Полиция штата Мэриленд по подозрению в убийстве подростка-россиянина задержала троих молодых людей. ими оказались Роджер Гарсия (19 лет), его 24-летний брат Эдгар Гарсия-Гаон (24 года), а также их друг, 25-летний Хосе Каналес-Янес (25 лет). Их фото опубликованы в Twitter содружества полиции. Photos L-R: Edgar Garcia-Gaona, age 24; Roger Garcia, age 19, Jose Ovilson Canales-Yanez, age 25. Arrested today for 6/5 double homicide. pic.twitter.com/3LX5czyOPx — Montgomery Co Police (@mcpnews) 18 июня 2017 г. В настоящий момент им предъявлены обвинения в двойном умышленном убийстве Артема Зиберова и его одноклассника 17-летнего Шади Наджара, сообщает Лайф со ссылкой на издание Washington Post. Россиянин скончался от 10 пулевых ранений, а его друг от четырех. По информации The Washington Post, поздним вечером 5 июня юноши ужшкммт находились в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона. Там они встретились с неизвестными, которые прибыли на другой машине. Как отмечается, убийство могло произойти из мести. Так, Наджар был причастен к ограблению, совершенному зимой из-за наркотиков. Трое арестованных якобы решили ему отомстить. Россиянин же, что не исключено, мог случайно попасться убийцам. Полиция изучает всю имеющуюся информацию, в том числе, почему молодые люди находились в районе, где было совершено преступление, тогда как ни один из них не проживал там. На месте во время нападения, было обнаружено около 30 патронов различного калибра. Твитнуть Другие материалы по этой теме На Украине задержан подозреваемый в убийстве Вороненкова В Турции установили предполагаемых заказчиков убийства посла Карлова Новости наших партнеров