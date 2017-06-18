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В США арестованы трое подозреваемых в убийстве российского школьника

Опубликовано 18.06.17 11:30 В США арестованы трое подозреваемых в убийстве российского школьника

Россиянин скончался от 10 пулевых ранений, а его друг от четырех.

Полиция штата Мэриленд по подозрению в убийстве подростка-россиянина задержала троих молодых людей. ими оказались Роджер Гарсия (19 лет), его 24-летний брат Эдгар Гарсия-Гаон (24 года), а также их друг, 25-летний Хосе Каналес-Янес (25 лет). Их фото опубликованы в Twitter содружества полиции.

В настоящий момент им предъявлены обвинения в двойном умышленном убийстве Артема Зиберова и его одноклассника 17-летнего Шади Наджара, сообщает Лайф со ссылкой на издание Washington Post. Россиянин скончался от 10 пулевых ранений, а его друг от четырех.

По информации The Washington Post, поздним вечером 5 июня юноши ужшкммт находились в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона. Там они встретились с неизвестными, которые прибыли на другой машине.

Как отмечается, убийство могло произойти из мести. Так, Наджар был причастен к ограблению, совершенному зимой из-за наркотиков. Трое арестованных якобы решили ему отомстить. Россиянин же, что не исключено, мог случайно попасться убийцам.

Полиция изучает всю имеющуюся информацию, в том числе, почему молодые люди находились в районе, где было совершено преступление, тогда как ни один из них не проживал там. На месте во время нападения, было обнаружено около 30 патронов различного калибра. 
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