В США арестованы трое подозреваемых в убийстве российского школьника

Россиянин скончался от 10 пулевых ранений, а его друг от четырех.

Полиция штата Мэриленд по подозрению в убийстве подростка-россиянина задержала троих молодых людей. ими оказались Роджер Гарсия (19 лет), его 24-летний брат Эдгар Гарсия-Гаон (24 года), а также их друг, 25-летний Хосе Каналес-Янес (25 лет). Их фото опубликованы в Twitter содружества полиции.

Photos L-R: Edgar Garcia-Gaona, age 24; Roger Garcia, age 19, Jose Ovilson Canales-Yanez, age 25. Arrested today for 6/5 double homicide. pic.twitter.com/3LX5czyOPx — Montgomery Co Police (@mcpnews) 18 июня 2017 г.

В настоящий момент им предъявлены обвинения в двойном умышленном убийстве Артема Зиберова и его одноклассника 17-летнего Шади Наджара, сообщает Лайф со ссылкой на издание Washington Post. Россиянин скончался от 10 пулевых ранений, а его друг от четырех.

По информации The Washington Post, поздним вечером 5 июня юноши ужшкммт находились в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона. Там они встретились с неизвестными, которые прибыли на другой машине.

Как отмечается, убийство могло произойти из мести. Так, Наджар был причастен к ограблению, совершенному зимой из-за наркотиков. Трое арестованных якобы решили ему отомстить. Россиянин же, что не исключено, мог случайно попасться убийцам.

Полиция изучает всю имеющуюся информацию, в том числе, почему молодые люди находились в районе, где было совершено преступление, тогда как ни один из них не проживал там. На месте во время нападения, было обнаружено около 30 патронов различного калибра.