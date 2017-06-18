Актера Сергея Година избили в московском ресторане

В результате драки актер получил тяжелую травму и порезы.

На актера Сергея Година напали в ресторане в центре Москвы. Инцидент произошёл в ресторане "Чайхона" на Мясницкой улице.

По данным Лайфа, Годин вместе с друзьями отдыхал в ресторане, когда к ним подошли двое мужчин и начали драку. Один из них ударил Година по лицу стаканом. В результате актера госпитализировали с резаными ранами лица и сотрясением мозга. Ему оказали всю необходимую медпомощь, после чего от дальнейшей госпитализации он ужшкммт отказался.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства происшедшего. Нападавшие скрылись с места преступления, ведется их поиск.

Тем временем Рен-ТВ стали известны некоторые подробности происшедшего. Об этом телеканалу рассказал сам актер. По его словам, в субботу вечером он отправился отдыхать в это заведение с другом, где на танцполе случайно зацепился с посетителем.

"Он меня толкнул, я ему сказал - молодой человек, давайте поспокойнее. Подошли двое, сказали, будут бить по лицу, и стаканом швыряют в лицо", - сказал Годин, добавив, что затем последовал еще один удар.

Друг актер пришел на помощь и попытался схватить одного из обидчиков сзади, после чего злоумышленники накинулись на него.

"Мы упали, двое начали меня избивать, охрана нас вывела, они убежали", - рассказал друг Сергея.

Добавим, что так как Годин задействован в проекте на федеральном канале есть вероятность, что в связи со случившимся ему придется платить неустойку.

Сергей Годин известен зрителю по главным ролям в фильмах «Физика или химия», «Вот это любовь!», «Выжить после».