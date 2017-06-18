7 моряков ВМС США погибли после столкновения эсминца Fitzgerald с контейнеровозом

Седьмой флот ВМС США оповестил общественность о гибели семи моряков из экипажа эсминца USS Fitzgerald.

Тела семи моряков, пропавших при столкновении американского эсминца «Фицджеральд» с филиппинским контейнеровозом, были найдены в затопленной части корабля, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз Седьмого флота США.

«В настоящее время тела моряков переданы в военно-морской госпиталь Йокосуки, где они будут идентифицированы», — говорится в сообщении.

Сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза ACX Crystal поступило утром в субботу 18 июня в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока. Инцидент ужшкммт произошел в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки.

Среди пострадавших оказался капитан корабля Брайс Бенсон. Корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. Тем не менее, судно осталось на плаву и самостоятельно прибыло в порт.

USS Fitzgerald способен нести, в зависимости от задач, крылатые ракеты «Томагавк» или противоракеты SM-2 в 80 пусковых установках. Экипаж эсминца составляет 337 человек.