Бой Ковалев - Уорд, реванш: россиянин проиграл американцу техническим нокаутом

В матче-реванше между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, прошедшим в Лас-Вегасе, россиянин по судейскому решению потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде.

Согласно судейским запискам, к концу восьмого раунда двое судей начислили Уорду 67 баллов, а Ковалёву — 66, у третьего судьи преимущество американца было более весомым — 68:65.

Ward was up 67-66 on two cards and down 68-65 on the other #WardKovakev pic.twitter.com/ilanLo8NER