Бой Ковалев - Уорд, реванш: россиянин проиграл американцу техническим нокаутом

Как отмечаются РИА Новости в ходе этого бояв российский боксер в восьмом раунде получил ужшкммт удар ниже пояса, а также пропустил еще серию ударов. В поединок вмешался рефери, остановивший бой и присудивший победу техническим нокаутом американцу.
При этом Сергей Ковалев был в сознании и заявлял, что готов продолжить бой. Напомним, Ковалев в 2016 году уступил в Лас-Вегасе Уорду и лишился чемпионских поясов. Российская сторона тогда выразила несогласие с решением американских судей.
Бой Ковалев - Уорд, реванш: полное ВИДЕО поединка
Таким образом, Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по трем версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 килограмма