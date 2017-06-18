В поединок вмешался рефери, остановивший бой и присудивший победу техническим нокаутом американцу.

Бой Ковалев - Уорд, реванш: россиянин проиграл американцу техническим нокаутом

В матче-реванше между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, прошедшим в Лас-Вегасе, россиянин по судейскому решению потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде.

Согласно судейским запискам, к концу восьмого раунда двое судей начислили Уорду 67 баллов, а Ковалёву — 66, у третьего судьи преимущество американца было более весомым — 68:65.

Ward was up 67-66 on two cards and down 68-65 on the other #WardKovakev pic.twitter.com/ilanLo8NER — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 18 июня 2017 г.

Как отмечаются РИА Новости в ходе этого бояв российский боксер в восьмом раунде получил ужшкммт удар ниже пояса, а также пропустил еще серию ударов. В поединок вмешался рефери, остановивший бой и присудивший победу техническим нокаутом американцу.

При этом Сергей Ковалев был в сознании и заявлял, что готов продолжить бой. Напомним, Ковалев в 2016 году уступил в Лас-Вегасе Уорду и лишился чемпионских поясов. Российская сторона тогда выразила несогласие с решением американских судей.

Бой Ковалев - Уорд, реванш: полное ВИДЕО поединка

Таким образом, Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по трем версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 килограмма