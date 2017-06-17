Бой Ковалев - Уорд, реванш: трансляция онлайн, где смотреть, когда, когда (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего боя Ковалев - Уорд 17 июня 2017, где смотреть трансляцию, коэффициенты букмекеров и многое другое.

На прошлой неделе представители команды 34-летнего российского полутяжеловеса Сергея Ковалёва (30-1-1, 26 KO) и 33-летнего американца Андре Уорда (31-0-0, 15 KO) объявили о подписании контракта на проведение реванша. Бой состоится 17 июня в Лас-Вегасе и начнется для России уже 18 июня в 4 утра по московскому времени.

Бой Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию боя Ковалев - Уорд 17 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом сражения онлайн можно будет на сайте канала. Начало уже 18 июня в 4 утра ужшкммт мск.

Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017: перед боем

Как писал TopNews, в ноябре 2016 года Ковалев уступил Уорду по очкам и лишился титулов чемпиона мира по трем версиям. Тогда американец победил единогласным решением судей, которое спровоцировало многочисленные споры поклонников бокса. Ряд экспертов выразил мнение о том, что Уорд победил только благодаря тому, что бой проходил в США, и все судьи были американцами.

Ковалев - Уорд, первый бой 2016 ВИДЕО

4 апреля 2017 года Уорд подтвердил договоренность о реванше с Ковалевым.

"Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы должны меня увидеть 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома", - написал он в соцсетях, а россиянин отметил тогда, что этот бой будет важнейшим в его карьере.

Примечательно, что перед матчем Сергей Ковалев покинул пресс-конференцию до ее окончания.

"Я только скажу, что готов к поединку и я докажу это на ринге. А тебе стоит подготовиться", — заявил Ковалев, обращаясь к Уорду, а затем покинул мероприятие.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) Апр 12 2017 в 3:04 PDT

По мнению специалистов, Уорд обладает активной динамикой, и Ковалев не сможет нанести по нему точный удар, и победить без этого практически невозможно. По закону штата Невада, в котором будет проходить бой, судить его могут только местные судьи, поэтому исход сражения пока до конца не ясен.

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы соперников на реванш и принимают ставки на победу россиянина в среднем с коэффициеинтом 1,97, американца - 1,9, на ничью - 11,5.

Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017: комментарии

Своим мнением о предстоящем бое поделился сам российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв.

"Думаю, что Уорд считает, что он подобрал ко мне ключики, окрылился этим и задрал нос. Но я хочу сказать, что тогда он боксировал не с Крашером, а с Сергеем Ковалёвым, у которого были пустые баки, а сейчас он будет боксировать с Крашером. Сейчас я пребываю в другой форме, и бой будет проходить по совершенно другому сценарию", — сказал он.

Тренер Ковалева Дэвид Джексон поведал, что призывал своего подопечного перестать злиться на прошлое поражение от Уордома.

"Я каждый день говорил ему: "Не выходи на этот бой в поиске нокаута. Не злись так сильно на произошедшее. Судьи приняли решение и уже его не отменят. Ты должен это принять. Направь свой гнев на то, чтобы стать чемпионом. Но не делай так, что из-за него будешь пытаться нокаутировать Уорда каждым ударом". Шесть лет назад я сказал Сергею, что он побьёт Уорда. И первая половина первого боя это доказала. Теперь надо со второй попытки доказать это окончательно", — отметил специалист.

В свою очередь, тренер Андре Уорда Вирджил Хантер уверен, что Сергей Ковалев в предстоящем реванше на ринге увидит уже изменившегося соперника.

"Ковалев определенно не увидит перед собой того же бойца, который был в первом поединке, – сказал Хантер. – Мы всегда выходим на ринг, имея несколько планов. Нет, я не заставлю Андре делать то, что ему не под силу, что не сработает. Но нам повезло с тем, что у Уорда есть отличная способность – приспосабливаться и адаптироваться в бою", - заявил он.

По мнению промоутера и комментатора Андрея Шкаликова, победу в этом бою одержит россиянин.

"У Сергея очень высока мотивация - забрать все чемпионские пояса, - сказал в телефонном разговоре Шкаликов. - Уорд был его первый серьезный соперник после (побежденного в ноябре 2014 года чемпиона мира WBA и IBF американца Бернарда) Хопкинса, но более молодой и здоровый. Первый бой был ровный, но судьи так решили - отдать победу Уорду. Повторный матч будет очень сложным, и я думаю, что Сергей нокаутирует соперника в средних раундах, ближе к седьмому. Сергей победит, если вернется к своей ипостаси "Крушителя" (прозвище россиянина) - ему надо боксировать так, как он это делал раньше, - добавил собеседник агентства. - Атаковать и атаковать, забивать и забивать соперника. Я болею за Сергея, и если все оценивать тактически и технически, то мой прогноз - 60 на 40 процентов в пользу нашего боксера", - прогнозирует он.