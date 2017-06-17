Гороскоп на сегодня, 18 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 18 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Овен

У Овнов наступил не лучший период для решения серьезных вопросов. Лучше отложить дела, требующие внимания. Зато сегодня вы сможете как нельзя лучше проявить фантазию, и вам будет трудно сопротивляться желанию сбежать в красочный мир грез.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Телец

Тельцов сегодня ожидает зазвисть окружающих. Энергия этого дня обостряет в людях это качество, поэтому ужшкммт лучше не хвастайтесь и преуменьшите свои заслуги и достижения, а не дразнить других.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Близнецы

У Близнецов сегодня на первом месте будет слово "надо", а все обязанности представители этого знака будут исполнять лучше, чем обычно. Продемонстрируйте окружающим свою работоспособность, но не переусердствуйте в этом.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Рак

У Раков может появиться желание поднять свой авторитет в глазах окружающих. Вы получите шанс хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства и представительниц противоположного пола

Гороскоп на 18 июня 2017 - Лев

львам сегодня будет труднее, чем обычно, проявлять организованность. Неинтересные дела вы, скорее всего, перенесете на неопределенный срок, а сами займетесь чем-то более важным.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Дева

Девы будут сегодня полны противоречивых эмоций, способных захлестнуть вас с головой. День склоняет к спонтанности поступков и чувств, из-за чего принятые решения в этот день могут оказаться неожиданностью даже для вас самих. Держите себя в руках и постарайтесь не поддаваться внезапным порывам.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Весы

У Весов намечается активный трудовой день. Нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побудят представителей этого знака к решительным действиям. Постарайтесь не посвящать в свои планы близких людей, так как они могут не одобрить ваши начинания.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Скорпион

У Скорпионов сегодня могут дать о себе знать проблемы, на которые вы раньше не обращали внимания. Они могут негативно сказаться на отношениях с коллегами по работе. Постарайтесь не планировать на сегодня важные дела и не подписывать документов. Будьте очень внимательны на дороге.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Стрелец

Стрельцы сегодня могут оказаться втянутыми в дело или разбирательство, связанное с деньгами: от разговора с начальством о зарплате до ссоры по поводу трат. Астрологи рекомендуют сохранять спокойствие и сосредоточиться на фактах, избегая при этом ненужных деталей.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Козерог

Сегодня ключом к успеху Козерогов сегодня будет решительность. Представители этого знака могут отважиться на смелый шаг, однако его стоит хорошо продумать. Внезапные порывы способны толкнуть на опрометчивый поступок.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Водолей

У Водолеев ожидается очень удачный день. Перед вами откроется бездна возможностей, а деловые качества представителей этого знака будут востребованы для успеха в любых делах— и в любви, и в бизнесе, и в карьере.

Гороскоп на 18 июня 2017 - Рыбы

Рыбы сегодня могут уделать повышенное внимание приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Держите эмоции под контролем, и тогда вас ждет насыщенный и яркий день. В этот период лучше не доверяйте женщинам: возможно наведение на вас порчи.