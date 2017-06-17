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Какой сегодня праздник: 18 июня 2017 года отмечается церковный праздник Дорофеев день

Опубликовано 17.06.17 22:26 Какой сегодня праздник: 18 июня 2017 года отмечается церковный праздник Дорофеев день

Сегодня, 18 июня, также отмечается День отца.

Какой праздник сегодня, 17 июня 2017: День отца

Традиционно в третье воскресенье июня в России отмечается День отца. В 2017 году он выпадает на 18 июня. Пока что это событие не закреплено на государственном уровне.

Сегодня чествуют, в первую очередь, отцов семейств, но без внимания также не остаются матери их дети и другие родственники. Также День отца отмечают те, кто по роду своей ужшкммт деятельности причастен к планированию семьи. К чествованиям причастны благотворительные и правозащитные организации соответствующей направленности.

Какой народный праздник сегодня, 18.06.2017:  Дорофеев день

18 июня также отмечается народный праздник Дорофеев день. Православная церковь сегодня вспоминает священномученика Дорофея Тирского, епископа.

На Дорофеев день приходится первая из трех самых коротких ночей в году. Люди называют такие ночи "воробьиными". По поверью, на Дорофея можно заглянуть в будущее, увидев вещий сон. Считается, что тот, кто увидит во сне юную девицу или молодца, будет счастлив, но если приснится старуха с клюкой - жди неприятностей.

В этот день расцветала сон-трава. На Руси люди считали, что нечисть обходит ее стороной, поэтому такую траву традиционно носили с собой и имели в доме.

Крестьяне на Дорофея с утра пололи грядки от сорняков. Считалось. что на том месте они больше не появятся.
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