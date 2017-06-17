Ковалев - Уорд, реванш: онлайн трансляция, где смотреть бой 17.06.2017, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего реванша Ковалев - Уорд 17 июня 2017 читайте в материале TopNews.

17 июня 2017 года в американском Лас-Вегасе состоится бой-реванш между 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 KO) и 33-летним американцем Андре Уордом (31-0-0, 15 KO). Начало боя для нашей страны - 18 июня 2017 года в 04:00 мск.

Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017: трансляция боя

Прямую трансляцию реванша Ковалев - Уорд 17 июня 2017 покажет "Матч ТВ". Также на сайте канала будет доступна онлайн-трансляция. которая начнется 18 июня в 4 утра мск.

Бой Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор не могут однозначно назвать фаворита предстоящего боя и принимают ставки на победу Ковалева со средним ужшкммт коэффициентом 1,97,на успех Уорда - 1,9, на ничью - 11,5.

Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017: перед боем

Бой Ковалев - Уорд 17 июня 2017 является реваншем. Боксеры уже встречались на ринке в ноябре прошлого года, и тогда россиянин проиграл своему сопернику титулы чемпиона миоа по трем версиям решением судей. Исход поединка вызвал скандал: эксперты заявили, что Уорд победил лишь благодаря тому, что бой проходил в США, а все судьи на сражении были американцами. И вот в минувшем апреле стало известно о проведении реванша, который, к слову, пройдет в тех же условиях - в Лас-Вегасе и с американскими арбитрами.

Ковалев - Уорд, первый бой 2016 ВИДЕО

По некоторым данным, за реванш с Ковалевым Уорд заработает как минимум шесть миллионов долларов, а гонорар Ковалева преимущественно зависит от продаж билетов и платных просмотров.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) Июн 14 2017 в 7:55 PDT

По словам менеджера Ковалева Эгис Климас Уорд намеренно минимально содействовал, а порой даже игнорировал медиараскрутку реванша для того, чтобы гонорар его соперника оказался минимальным.

На этом фоне президент по вопросам стратегического развития Roc Nation Sports Майкл Йормарк назвал утверждения Климаса смехотворными.

"Сергей и для раскрутки первого поединка сделал немало. Он исколесил Штаты вдоль и поперек. Уорд и не думал о раскрутке шоу. Зачем оно ему надо? У него есть папаша (Jay Z), который в любом случае заплатит ему за бой обещанные семь миллионов. Сергею же приходится выгрызать каждую копейку. Он делает все, от него зависящее, чтобы раскрутить этот реванш. Каждая заработанная копейка "Крашера" - это деньги поклонников бокса - от продажи билетов и от продажи платной трансляции", - сказал он.

Ковалев - Уорд, реванш 17 июня 2017: комментарии

Промоутер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Кэти Дува выразила уверенность в том, что россиянин сможет победить американца в матче-реванше.

"В предстоящем бою вы увидите двух лучших в мире боксёров, и я думаю, что это именно та встреча, которую бы хотели видеть фанаты. Полагаю, это будет потрясающий поединок. У Ковалёва и Уорда были месяцы, чтобы обдумать то, что они хотят сделать. Вы увидите двух отличных атлетов, и это будет классное зрелище. Сергей будет в десять раз лучше, чем в первой встрече, и вернёт пояса. На этот раз он поменял тренировочный процесс, тогда у него быстро закончился бензин, но в этот раз его окружают правильные люди. На сегодняшний день он в такой форме, которой у него никогда не было прежде. Ковалёв надерёт Уорду зад", — цитирует слова промоутера Boxingtalk.

По словам знаменитого американского тренера Вирджила Хантера, наставника чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уорда, он готовил своего подопечного к досрочной победе в матче-реванше с Ковалевым.

"Я тренировал Андре так, чтобы он мог нокаутировать соперника, дважды: когда он дрался с Чедом Доусоном и теперь, когда ему предстоит провести этот бой. Я позволю Андре задать тон поединка, он знает, что делать, мы это делаем уже на протяжении долгого времени", — заявил Хантер.