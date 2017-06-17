Россия - Новая Зеландия: счет 2:0, обзор матча от 17.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

17 июня сборная России в матче группы А Кубка конфедераций 2017 обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Россия - Новая Зеландия: счёт 2:0 в пользу россиян

17 июня 2017 года на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице состоялся матч-открытие Кубка конфедераций 2017. В стартовом поединке сошлись сборные России - хозяйки нынешнего турнира - и Новой Зеландии. Поединок завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:0.

Обзор матча Кубка конфедераций 2017 Россия - Новая Зеландия

Счет был открыт на 31-й минуте поединка благодаря стараниям Дениса Глушакова, который буквально затолкал мяч в ворота Мариновича. Россиянин получил отличный пас в касание и вышел один на один с вратарем. Затем ужшкммт он перебросил голкипера, а затем, после борьбы с защитниками, отправил мяч в ворота. Тем не менее, гол записали на новозеландца Майкла Боксолла, так как именно он все-таки последним коснулся мяча

Второй мяч оказался в воротах гостей на 69-й минуте. Отличился Федор Смолов, сам прошедший до штрафной, отпасовавший направо на Самедова и получивший от него же мяч обратно. После этого Федор забил второй мяч в ворота новозеландцев.

Россия - Новая Зеландия, счет 2:0. ВИДЕО голов