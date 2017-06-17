Россия - Новая Зеландия: онлайн трансляция 17.06.2017, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)

17 июня 2017 в Санкт-Петербурге в рамках Кубка конфедерации состоится матч-открытие Россия - Новая Зеландия. Подробности предстоящего поединка, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

Северная столица принимает на поле своего стадиона "Санкт-Петербург" матч-открытие Кубка конфедераций по футболу 2017. В первом мачте турнира сборная России примет команду Новой Зеландии. Игра состоится в рамках первого тура между представителями группы А. Начало в 18:00 мск.

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за игрой онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 17:30 мск.

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017: прогноз, ставки ужшкммт букмекеров

Букмекеры считают подопечных Станислава Черчесова фаворитами первого матча Кубка конфедераций и принимают ставки на победу россиян в среднем с коэффициентом 1,3, на ничью - 5,5, на успех Новой Зеландии - 12,00.

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017: перед матчем

Россияне в этом году принимают Кубок конфедераций 2017, и первый матч в рамках турнира пройдет на многострадальном стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). К слову, на этот раз качество газона площадки не вызывает нареканий у представителей сборных других государств.

В рамках подготовки к первенству наша команда провела четыре товарищеских встречи, проиграв Кот'д'Ивуару (0:2), выйдя с ничейным результатом из поединков с Бельгией (3:3) и Чили (1:1) и победив Венгрию (3:0).

Россия - Чили 1:1 ВИДЕО

Новозеландцы провели перед Кубком конфедераций 2017 единственный товарищеский матч, в котором проиграли Северной Ирландии (0:1).

Ранее наши сборные еще не встречались на одном поле.

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017: комментарии

Вратарь тульского "Арсенала" и сборной России Владимир Габулов поделился своими ожиданиями от матча с Новой Зеландией.

"Команда чувствует себя хорошо, все в ожидании. Хорошо подготовились. Все идёт по плану. Ждем прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою. Всегда приятно играть при своих болельщиках. Говорят, дома и стены помогают. Надеюсь, так и будет, болельщики погонят нас вперёд, а мы постараемся оправдать их надежды. Все нюансы о сборной Новой Зеландии не буду раскрывать. Нам объяснили что, как, куда и где. Тренерский штаб от и до разложил. Плюс будет ещё завтра адресно установка. Команда боевитая, умеет играть в футбол. Относимся с большим уважением, но ничего больше, мы готовы биться за победу", — сказал игрок.

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин настроен оптимистично.

"Ожидания самые оптимистичные. На чём они основаны? Во-первых, наша команда хорошо сыграла в последних контрольных матчах. Во-вторых, я искренне верю, что у Станислава Черчесова всё получится. В конце концов, мы играем дома. Сильные стороны сборной России? К сожалению, у нас нет футболистов мирового класса, способных тащить на своих плечах команду к победе. Только за счёт сыгранности игроков и тактических схем, предложенных Черчесовым, можно рассчитывать на хороший результат. Правда, будет очень не хватать Романа Зобнина и Алана Дзагоева. С ними сборная России выглядела бы сильнее. Очень важно выйти из группы, это основная цель на Кубке конфедераций. А там уж как повезёт. Главная же задача – подготовиться к чемпионату мира, чтобы достойно там выступить. Что касается Новой Зеландии, то шансов на победу у нашей команды больше. К счастью, мы играем с ними не в регби, а в футбол", — уверен Нигматуллин.

Бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой также поделился своим мнением.

"Наша сборная является фаворитом в матче с Новой Зеландией и, скорее всего, победит, поэтому я не питаю иллюзий по этому поводу. Защита — козырь нашей сборной. Как мы видим, под руководством Станислава Черчесова сборная играет с пятью защитниками, иногда к ним присоединяется пара игроков оборонительного плана. Мне кажется, он правильно делает, потому что предыдущий опыт главного тренера сборной Леонида Слуцкого, который избрал тактику атакующего футбола на чемпионате Европы, всё прекрасно показал. Многого от нашей сборной не ожидаю, турнир проходит в три-четыре игры, выйти из группы – уже полуфинал и финал. Если выйдем из группы — это будет отличный результат. Для молодых игроков опыт участия в Кубке конфедераций перед чемпионатом мира — это супер! Посмотреть, попробовать свои силы в играх на таком высоком уровне, тем более в родных стенах – это будет отличной практикой", — отметил специалист.

Свое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

"Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть? А вообще для команды это очень хороший спарринг. Сборная должна показать уровень, а болельщики оценить. Главная задача — это популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Максимально возможный результат мы должны показать. Что касается мотивации, то нет высшей мотивации, чем домашний чемпионат мира. Спасибо за это нашему президенту. Конечно, это национальный проект", — заявил он.

В преддверии матча высказался и нападающий "Лидс Юнайтед" и сборной Новой Зеландии Крис Вуд.

"У нас молодая, хорошая команда. Мы никого не боимся и хотим, чтобы наши имена появились на футбольной карте мира. Хака (ритуальный танец. — прим. ред.) — это вообще для регби. В регби это и останется", — отметил игрок.