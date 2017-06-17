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Россия - Новая Зеландия: прогноз на матч 17.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 17.06.17 12:48 Россия - Новая Зеландия: прогноз на матч 17.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

17 июня 2017 года на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице состоится матч-открытие Кубка конфедераций 2017. На одном поле в первом туре сойдутся представители группы А - Россия и Новая Зеландия. Начало игры в 18:00 мск.

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:30 мск.

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017: перед матчем

Сборная России является ужшкммт хозяйкой нынешнего Кубка конфедераций, а потому команда попала в финальную часть турнира минуя квалификацию. Тем не менее наши футболисты проводили подготовку в товарищеских состязаниях. Так, подопечные Станислава Черчесова проиграли Кот'д'Ивуару (0:2), сыграли вничью с Бельгией (3:3), победили Венгрию (3:0) и на своем поле провели еще одну ничью - с сильной сборной Чили (1:1).

Россия - Чили 1:1 ВИДЕО

В свою очередь, Новая Зеландия успела провести один товарищеский матч перед Кубком конфедераций - команда проиграла Северной Ирландии со счетом 0:1.

Россия - Новая Зеландия 17 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу России со средним коэффициентом 1,3, на ничью - 5,5, на успех Новой Зеландии - 12,00.
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