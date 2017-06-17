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Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным можно узнать онлайн

Опубликовано 17.06.17 12:25 Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным можно узнать онлайн

Где узнать результаты ОГЭ 2017 по математике и другим предметам - читайте в материале TopNews.

Результаты ОГЭ по математике 2017 по паспорту можно узнать в Сети

Ученики девятых классов российских школ в большинстве своем "отстрелялись" по ОГЭ 2017. Последние из экзаменов, который сдавали девятиклассники, были информатика и информационно-коммуникационные технологии(ИКТ), обществознание, химия и география. Эти предметы школьники сдавали 8 июня.

Впереди у учеников резервные дни для сдачи. Они потребуются тем, кто не смог присутствовать на основном экзамене по уважительной причине, например, из-за болезни или потому, что ужшкммт в день сдачи проходил также экзамен и по другому выбранному предмету.

19 июня 2017 года школьники будут сдавать ОГЭ 2017 по ИКТ, истории, биологии и литературе.

Узнать результаты по всем сданным ранее предметам в рамках ОГЭ 2017 уже можно в Сети. На прошлой неделе были опубликованы итоги по многим предметам, включая русский язык, математику, ИКТ, биологию, химию, физику и остальным дисциплинам.

Чтобы узнать количество набранных баллов по ОГЭ 2017 онлайн, нужно зайти на официальный сайт ГИА gia.edu.ru и выбрать нужный регион в левом верхнем углу.

Далее нужно ввести данные ученика, включая паспортные данные, код регистрации ОГЭ, выбрать регион сдачи и отметить согласие на обработку введенных данных.

Жителям столицы в 2017 году стала доступна возможность узнать результаты ОГЭ на московском портале госуслуг - pgu.mos.ru. Кроме того, москвичам доступно и специальное мобильное приложение.

Узнать результаты ОГЭ 2017 можно и "по-старинке": в пункте сдачи экзамена, где школьник сдавал конкретный предмет; а также на информационных стендах в своей школе и информационных стендах в комитетах по образованию региона.

ОГЭ 2017, результаты: дата публикации результатов ОГЭ 2017

Экзамен Официальный день
объявления результатов
ГИА-9 на региональном уровне
(не позднее указанной даты)		 Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами
(не позднее указанной даты)		 Утверждение ГЭК результатов апелляции о несогласии с выставленными баллами
Иностранные языки
26.05. (пт)		 06.06. (вт) 08.06. (чт) 15.06. (чт)
Иностранные языки
27.05.(сб)		 07.06. (ср) 09.06 (пт) 16.06. (пт)
Русский язык
30.05. (вт)		 13.06. (вт) 15.06. (чт) 22.06. (чт)
Литература, История, Биология, Физика
01.06. (чт)		 13.06. (вт) 15.06. (чт) 22.06. (чт)
Информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), Физика
03.06. (сб)		 14.06. (ср) 16.06. (пт) 23.06. (пт)
Математика
06.06. (вт)		 16.06. (пт) 20. 06. (вт) 26.06. (пн)
Информатика и
информационно-
коммуникационные технологии
(ИКТ), Обществознание, Химия, География
08.06. (чт)		 16.06. (пт) 20.06. (вт) 26.06. (пн)
Резерв
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), История, Биология, Литература
19.06. (пн)		 26.06. (пн) 28.06. (ср) 04.07. (вт)
Резерв
Русский язык
20.06. (вт)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
Иностранные языки
21.06. (ср)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
Математика
22.06. (чт)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
Обществознание, Физика, Химия, География
23.06. (пт)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
по всем учебным предметам
28.06. (ср)		 04.07. (вт) 06.07. (чт) 12.07. (ср)
Резерв
по всем учебным предметам
29.06. (чт)		 05.07. (ср) 07.07. (пт) 13.07. (чт)

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