Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным можно узнать онлайн

Где узнать результаты ОГЭ 2017 по математике и другим предметам - читайте в материале TopNews.

Результаты ОГЭ по математике 2017 по паспорту можно узнать в Сети

Ученики девятых классов российских школ в большинстве своем "отстрелялись" по ОГЭ 2017. Последние из экзаменов, который сдавали девятиклассники, были информатика и информационно-коммуникационные технологии(ИКТ), обществознание, химия и география. Эти предметы школьники сдавали 8 июня.

Впереди у учеников резервные дни для сдачи. Они потребуются тем, кто не смог присутствовать на основном экзамене по уважительной причине, например, из-за болезни или потому, что ужшкммт в день сдачи проходил также экзамен и по другому выбранному предмету.

19 июня 2017 года школьники будут сдавать ОГЭ 2017 по ИКТ, истории, биологии и литературе.

Узнать результаты по всем сданным ранее предметам в рамках ОГЭ 2017 уже можно в Сети. На прошлой неделе были опубликованы итоги по многим предметам, включая русский язык, математику, ИКТ, биологию, химию, физику и остальным дисциплинам.

Чтобы узнать количество набранных баллов по ОГЭ 2017 онлайн, нужно зайти на официальный сайт ГИА gia.edu.ru и выбрать нужный регион в левом верхнем углу.

Далее нужно ввести данные ученика, включая паспортные данные, код регистрации ОГЭ, выбрать регион сдачи и отметить согласие на обработку введенных данных.

Жителям столицы в 2017 году стала доступна возможность узнать результаты ОГЭ на московском портале госуслуг - pgu.mos.ru. Кроме того, москвичам доступно и специальное мобильное приложение.

Узнать результаты ОГЭ 2017 можно и "по-старинке": в пункте сдачи экзамена, где школьник сдавал конкретный предмет; а также на информационных стендах в своей школе и информационных стендах в комитетах по образованию региона.

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