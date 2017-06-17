В Москве таксист подвез чилийского журналиста из аэропорта за 50 тысяч рублей

В отношении жителя Подмосковья было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Столичные правоохранители нашли водителя такси, получившего 50 тысяч рублей от гражданина Чили за поездку от аэропорта Домодедово до центра Москвы.

По информации агентства "Москва", накануне сотрудники полиции по Пресненскому району столицы задержали таксиста, подозреваемого о в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей, которую частный извозчик на Mercedes получил от чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за поездку до гостиницы Crowne Plaza, расположенной на Краснопресненcкой набережной. Осознав, что водитель ужшкммт его обманул, гражданин Чили обратился в полицию.

Задержанным оказался житель Подмосковья. В его отношении завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас таксист находится в отделении полиции и дает показания.

Отметим, что минимальная цена, за которую можно доехать от Домодедово до центра Москвы, составляет около двух тысяч рублей, а учитывая класс автомобиля, стоимость поездки может доходить до пяти тысяч рублей.