В Баренцевом море появятся искусственные острова

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Российский премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому в Кольском заливе Баренцева моря создадут четыре искусственных острова. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

На этих рукотворных островах построят центр для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые применяются для освоения морских ужшкммт нефтегазоконденсатных месторождений.

Известно, что инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Острова создадут за счет средств компании "Кольская верфь", являющейся дочерним предприятием ОАО "Новатэк".

"Строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион (Мурманская область) дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства", — сказано в распоряжении правительства.

Отмечается, что строительство в селе Белокаменка Мурманской области будет вестись в рамках проекта "Арктик СПГ-2" по освоению месторождений Гыдана, причем работы могут быть начаты уже до конца этого года. Первые плавучие СПГ-заводы заложат в 2018 году, а завершить возведение Центра строительства крупнотоннажных морских планируется к 2020 году, уточняет Lenta.ru.