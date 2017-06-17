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Леонардо Ди Каприо отдал следователям "Оскар" из-за дела о хищениях

Опубликовано 17.06.17 11:23 Леонардо Ди Каприо отдал следователям "Оскар" из-за дела о хищениях

Американский актер отдал статуэтку правоохранителям.

Всемирно известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал сотрудникам правоохранительных органов статуэтку "Оскар", подаренную ему продюсерами после съемок в фильме "Волк с Уолл-стрит".

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, награда стала уликой по делу о хищениях кинокомпанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. По мнению следователей, продюсеры использовали 100 миллионов долларов, украденных из фонда, для съемок "Волка с Уолл-стрит".

Ранее TopNews писал о том, что за ужшкммт работу в картине Ди Каприо подарили статуэтку, завоеванную в 1955 году актером Марлоном Брандо. Правоохранители усмотрели связь награды с преступлением. Кроме статуэтки, Леонардо также передаст следователям другие подарки, полученные от продюсеров, заподозренных в хищениях.

Картина "Волк с Уолл-стрит" вышла на экраны в 2013 году. Режиссером стал Мартин Скорсезе. Фильм получил пять номинаций на "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".

Сам Леонардо Ди Каприо получил свою первую премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" в 2016 году за картину "Выживший".
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