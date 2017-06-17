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Кэрри Фишер: причина смерти стала известна СМИ (ФОТО)

Опубликовано 17.06.17 08:33 Кэрри Фишер: причина смерти стала известна СМИ (ФОТО)

Эксперты рассказали, от чего умерла исполнительница роли принцессы Леи из культовой киносаги "Звездные войны" - Кэрри Фишер.

Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на судмедэкспертов, причиной смерти известной американской актрисы Кэрри Фишер, исполнившей роль принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", стала временная остановка дыхания во сне и ряд других факторов.

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи ФОТО

В частности, одним из таких факторов стало накопление жировой ткани в стенках артерий Фишер, отмечает офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Как писал ранее TopNews, Кэрри Фишер умерла в результате остановки ужшкммт сердца.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря прошлого года в возрасте 60 лет. Она почувствовала себя плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес и была доставлена в больницу в критическом состоянии сразу после приземления самолета. На следующий день после смерти актрисы скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.
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