Кэрри Фишер: причина смерти стала известна СМИ (ФОТО)

Эксперты рассказали, от чего умерла исполнительница роли принцессы Леи из культовой киносаги "Звездные войны" - Кэрри Фишер.

Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на судмедэкспертов, причиной смерти известной американской актрисы Кэрри Фишер, исполнившей роль принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", стала временная остановка дыхания во сне и ряд других факторов.

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи ФОТО

В частности, одним из таких факторов стало накопление жировой ткани в стенках артерий Фишер, отмечает офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Как писал ранее TopNews, Кэрри Фишер умерла в результате остановки ужшкммт сердца.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря прошлого года в возрасте 60 лет. Она почувствовала себя плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес и была доставлена в больницу в критическом состоянии сразу после приземления самолета. На следующий день после смерти актрисы скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.