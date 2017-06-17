 
TOP 10

1 "В гробу карманов нет": Путин ответил на слухи о своем несметном богатстве

2 "Это беспредел и абсурд!": ДТП с погибшим "пьяным" мальчиком вызвал скандал

3 Якунин впервые рассказал о «маленькой кладовке для шуб» в усадьбе в Акулинино

4 Алексей Баталов оставил жене предсмертное письмо

5 "Из-за Платошки мы потеряли дочь": отец Фриске обвинил внука в смерти Жанны (ВИДЕО)

6 США назвали условия снятий санкций с России

7 Google нашел на поверхности Юпитера «нечто ужасное» (ФОТО)

8 На экс-бойфренда погибшей Илоны Новоселовой напали с ножом (ФОТО)

9 Умер экс-канцлер Германии Гельмут Коль

10 NASA показало марсианского робота-«Валькирию» в действии (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Школьник за лучший вопрос Путину получит золотой IPhone 7 за 184 тысячи рублей

Опубликовано 16.06.17 23:20 Школьник за лучший вопрос Путину получит золотой IPhone 7 за 184 тысячи рублей

Автора самого смелого вопроса к Владимиру Владимировичу выбирала компания Caviar.

Названо имя обладателя золотого IPhone 7 с изображением российского лидера за 184 тысячи рублей, который компания Caviar подарит автору самого смелого вопроса, который прозвучал в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным 15 июня.

Счастливчиком стал ученик последних классов из Нефтеюганска Данила Прилепа. Как пояснили в компании, подросток является отличным примером молодого поколения, "неравнодушного, смелого, образованного, вовлеченного в жизнь общества".

"Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы ужшкммт оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь», — прокомментировал представитель компании.

Напомним, Данила Прилепа в ходе "прямой линии" спросил у президента, почему "посадки" коррупционеров не приводят к уменьшению уровня коррупции в стране, а также почему так медленно продвигается получение субсидий сотрудникам правоохранительных органов.
Другие материалы по этой теме

Следователи допросили обратившуюся к Путину больную раком девушку из Апатитов

Пожаловавшаяся Путину на прямой линии онкобольная девушка попала в реанимацию

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга