Школьник за лучший вопрос Путину получит золотой IPhone 7 за 184 тысячи рублей

Автора самого смелого вопроса к Владимиру Владимировичу выбирала компания Caviar.

Названо имя обладателя золотого IPhone 7 с изображением российского лидера за 184 тысячи рублей, который компания Caviar подарит автору самого смелого вопроса, который прозвучал в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным 15 июня.

Счастливчиком стал ученик последних классов из Нефтеюганска Данила Прилепа. Как пояснили в компании, подросток является отличным примером молодого поколения, "неравнодушного, смелого, образованного, вовлеченного в жизнь общества".

"Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы ужшкммт оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь», — прокомментировал представитель компании.

Напомним, Данила Прилепа в ходе "прямой линии" спросил у президента, почему "посадки" коррупционеров не приводят к уменьшению уровня коррупции в стране, а также почему так медленно продвигается получение субсидий сотрудникам правоохранительных органов.