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"Кубе не привыкать": Захарова прокомментировала решение Трамп по Кубе

Опубликовано 16.06.17 22:52 "Кубе не привыкать": Захарова прокомментировала решение Трамп по Кубе

Официальный представитель МИД России рассказала о двух предсказуемых качествах внешней политики США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей станице в Facebook прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа об отказе от политики бывшей американской администрации (Барака Обамы) по нормализации отношений с Кубой.

По ее словам, на протяжении последних десятилетий каждая новая администрация США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей.

«Напомню, что одной из главных претензий Вашингтона к Москве была «непредсказуемость» России. Именно ею пугали Штаты Европу, в том числе отговаривая Брюссель от ужшкммт энергетического сотрудничества с Москвой. Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей», — написала Захарова.

Также она рассказала о двух предсказуемых качествах внешней политики США.

«Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть ещё одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран», — говорится в сообщении Захаровой.

В завершение представитель МИД высказалась о вероятном отношении руководства Кубы по поводу политического решения штатов.

«Что касается Кубы, то её руководство, думаю, сразу предвидело глубину манёвров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента. Кубе не привыкать - она соседа давно знает в лицо.», — заключила Мария Захарова.
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