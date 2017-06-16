YouTube ВИДЕО: NASA показало марсианского робота-«Валькирию» в действии

Робот-гуманоид оборудован 200 датчиками по всему телу, которые помогают ему собирать для анализа информацию о местности.

Специалисты NASA на YouTube-канале института IHMC Robotics опубликовали видеоролик, на котором показали, как может ходить по труднопроходимой местности робот-гуманоид Valkyrie (Валькирия).

Робот спроектирован Космическим центром имени Линдона Джонсона и в будущем NASA планирует использовать его как помощника человека при колонизации Красной планеты.

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Робот имеет около 200 датчиков, расположенных на голове, плечах, животе и ногах. Информация, полученная с лидаров, позволяет «Валькирии» оценивать информацию, чтобы выбирать наиболее плоскую поверхность для шага.

Примечательно, что в прошлых ужшкммт роликах гуманоид мог лишь стоять на одной ноге и выполнять другие простые действия.