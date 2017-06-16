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Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным: где узнать на официальном сайте в Интернете?

Опубликовано 16.06.17 20:03 Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным: где узнать на официальном сайте в Интернете?

Где узнать результаты ОГЭ 2017 по математике и другим предметам - читайте в обзоре Topnews.

Результаты ОГЭ по математике 2017 по паспорту можно узнать в Сети

Российские девятиклассники завершают основную волну ОГЭ 2017. Школьники уже "острелялись" по экзаменам основных дней, но впереди еще резервные экзамены.

Накануне в Сети были опубликованы результаты ОГЭ 2017 по математике, а до этого - по другим предметам. Чтобы узнать количество набранных баллов, можно зайти на официальный сайт ГИА gia.edu.ru, где необходимо ввести ФИО ученика, паспортные данные, код регистрации ОГЭ, выбрать регион сдачи и отметить ужшкммт согласие на обработку введенных данных.

Кроме того, жителям Москвы в этом году предоставлена возможность увидеть результаты ОГЭ на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru. Также им доступно специальное мобильное приложение.

В режиме оффлайн узнать результаты ОГЭ 2017 можно непосредственно в пунктах проведения экзаменов - там, где школьник сдавал конкретный предмет; на информационных стендах в своей школе, а также на информационных стендах в комитетах по образованию вашего региона.

ОГЭ 2017, результаты: дата публикации результатов 2017

Экзамен Официальный день
объявления результатов
ГИА-9 на региональном уровне
(не позднее указанной даты)		 Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами
(не позднее указанной даты)		 Утверждение ГЭК результатов апелляции о несогласии с выставленными баллами
Иностранные языки
26.05. (пт)		 06.06. (вт) 08.06. (чт) 15.06. (чт)
Иностранные языки
27.05.(сб)		 07.06. (ср) 09.06 (пт) 16.06. (пт)
Русский язык
30.05. (вт)		 13.06. (вт) 15.06. (чт) 22.06. (чт)
Литература, История, Биология, Физика
01.06. (чт)		 13.06. (вт) 15.06. (чт) 22.06. (чт)
Информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), Физика
03.06. (сб)		 14.06. (ср) 16.06. (пт) 23.06. (пт)
Математика
06.06. (вт)		 16.06. (пт) 20. 06. (вт) 26.06. (пн)
Информатика и
информационно-
коммуникационные технологии
(ИКТ), Обществознание, Химия, География
08.06. (чт)		 16.06. (пт) 20.06. (вт) 26.06. (пн)
Резерв
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), История, Биология, Литература
19.06. (пн)		 26.06. (пн) 28.06. (ср) 04.07. (вт)
Резерв
Русский язык
20.06. (вт)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
Иностранные языки
21.06. (ср)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
Математика
22.06. (чт)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
Обществознание, Физика, Химия, География
23.06. (пт)		 27.06. (вт) 29.06. (чт) 05.07. (ср)
Резерв
по всем учебным предметам
28.06. (ср)		 04.07. (вт) 06.07. (чт) 12.07. (ср)
Резерв
по всем учебным предметам
29.06. (чт)		 05.07. (ср) 07.07. (пт) 13.07. (чт)

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