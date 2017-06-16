Результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным: где узнать на официальном сайте в Интернете?

Где узнать результаты ОГЭ 2017 по математике и другим предметам - читайте в обзоре Topnews.

Результаты ОГЭ по математике 2017 по паспорту можно узнать в Сети

Российские девятиклассники завершают основную волну ОГЭ 2017. Школьники уже "острелялись" по экзаменам основных дней, но впереди еще резервные экзамены.

Накануне в Сети были опубликованы результаты ОГЭ 2017 по математике, а до этого - по другим предметам. Чтобы узнать количество набранных баллов, можно зайти на официальный сайт ГИА gia.edu.ru, где необходимо ввести ФИО ученика, паспортные данные, код регистрации ОГЭ, выбрать регион сдачи и отметить ужшкммт согласие на обработку введенных данных.

Кроме того, жителям Москвы в этом году предоставлена возможность увидеть результаты ОГЭ на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru. Также им доступно специальное мобильное приложение.

В режиме оффлайн узнать результаты ОГЭ 2017 можно непосредственно в пунктах проведения экзаменов - там, где школьник сдавал конкретный предмет; на информационных стендах в своей школе, а также на информационных стендах в комитетах по образованию вашего региона.

ОГЭ 2017, результаты: дата публикации результатов 2017