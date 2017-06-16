Следователи допросили обратившуюся к Путину больную раком девушку из Апатитов

В настоящий момент девушка признана потерпевшей по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи.

Следователи Мурманской области допросили онкобольную Дарью Старикову, которая ранее обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии с жалобами на проблемы в здравоохранении в ее городе Апатиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Тростина сообщила, что в настоящий момент девушка признана потерпевшей по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи. Кроме того, по ее словам, изъята вся медицинская документация ужшкммт из медучреждений, где Дарья Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента её рождения.

Троскина также добавила, что следствие продолжает устанавливать наличие фактов ненадлежащего исполнения должностными лицами медучреждения своих обязанностей, допрашивается медперсонал, а также назначены необходимые судмедэкспертизы.

Ранее TopNews писал, что больная раком жительница Мурманской области Дарья Старикова обратилась к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза. По её словам, в городе Апатиты не осталось узких специалистов.