Германия может стать первой страной в мире, где запретят дизельные автомобили

Ограничение введут для всех машин, которые не соответствуют классу Евро-6.

Немецкая Süddeutsche Zeitung опубликовала интервью с мэром города Мюнхена Дитером Райтером, который рассказал о скором запрете на эксплуатацию дизельных автомобилей в столице Баварии. Ограничение введут для всех машин, которые не соответствуют классу Евро-6. Сейчас такими авто владеют от 130 до 170 тысяч немецких автолюбителей, пишет РИА ФАН.

Ранее об ограничениях в отношении машин на «тяжелом» топливе сообщили власти Берлина, Кельна, Гамбурга, Парижа, Афин, Осло и других городов.

Представители BMW, чья продукция варьируется от электрических компактных автомобилей i3 до роскошных ужшкммт бензиновых и дизельных седанов и внедорожников, заявляют, что поощрение использования электромобилей было бы лучшим способом улучшить качество воздуха, чем введение запрета на дизельные автомобили, отмечает ИА REGNUM.

Федеральное правительство Германии также выступило против запретов в отдельных регионах. Об этом заявил накануне представитель министерства транспорта. Однако в Штутгарте уже готовятся к введению запрета — предполагается, что мера будет принята уже со следующего года. Запрет будет касаться автомобилей, которые не соответствуют последним экологическим стандартам.

В Министерстве окружающей среды уже предложили модернизировать транспортные средства с требований Евро-5 до требования Евро-6, но пока что неясно, как будут разделены расходы на это между государством, автопроизводителями и владельцами