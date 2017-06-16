На Украине задержан подозреваемый в убийстве Вороненкова

В украинском городе Павлограде Днепропетровской области проходят задержания подозреваемых в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Украинские силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Следственные действия прошли в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщает РИА Новости.

Предполагаемый убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.

НТВ уверяет, что в городе Павлоград Днепропетровской области продолжаются задержания лиц, причастных к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В сообщении отмечается, что задержанных доставляют в отделения полиции для проведения дальнейших следственных действий.

По данным СМИ, среди задержанных может находиться лидер местной ужшкммт ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), активист «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко. При этом не сообщается, в каком статусе Тарасенко фигурирует в деле об убийстве Вороненкова.

По версии следствия, Вороненков уехал на Украину в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам экс-депутат объяснял это политическими причинами, однако в СК уверены, что мужчина пытался скрыться от следствия в России.

Как писал Topnews, экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который позднее скончался в больнице.