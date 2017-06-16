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Экс-участница "ВИА Гры"доказала, что ее грудь натуральная, выложив ФОТО в Instagram

Опубликовано 16.06.17 15:55 Экс-участница "ВИА Гры"доказала, что ее грудь натуральная, выложив ФОТО в Instagram

Надежда Мейхер опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в юном возрасте.

Известная исполнительница бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в молодом возрасте.

Снимок был сделан в 1998 году. В кадре юной Надежде 16 лет.  Мейхер позирует в белой кофте с убранными на макушку волосами.

"1998г. Мейхер Надежда Александровна. 16 лет отроду))) За два года до серьёзных перемен в жизни... Учусь в г.Хмельницком, ещё в педагогическом училище ( сейчас Академия ) , танцую в двух коллективах народного танца, занимаюсь балетом( хотя судя по внешним , некоторым ужшкммт данным))), стать балериной уже не суждено )...", - написала звезда.

 

ФОТО: Instagram Надежды Мейхер

Подписчики Надежды сошлись во мнении, что публикацией этой фотографии артистка доказала натуральность своих пышных форм, уже давно ставших предметом зависти многих девушек и объектом обсуждения в СМИ: многие ранее упрекали ее в том, что грудь певицы является результатом работы пластических хирургов.
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