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10 После отмены виз в ЕС украинка попыталась ввезти сына в Польшу в чемодане

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После отмены виз в ЕС украинка попыталась ввезти сына в Польшу в чемодане

Опубликовано 16.06.17 14:45 После отмены виз в ЕС украинка попыталась ввезти сына в Польшу в чемодане

Гражданка Украины дважды с отмена виз в ЕС пыталась провезти сына на территорию Польши.

Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане, сообщила представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская. Ее цитирует РИА Новости со ссылкой на польское агентство PAP.

По данным СМИ, в ходе проверки поезда сообщением Киев-Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок был без документов.

При ужшкммт этом выяснилось, что 11 июня, в первый день действия безвизового режима Украины и Евросоюза, ту же украинку уже задерживали, поскольку у ее ребенка не было нужных документов. Она была наказана штрафом в размере 200 злотых (около 3 тысяч рублей).

С 11 июня располагающие биометрическими паспортами украинские граждане могут посещать с туристическими целями страны Шенгенского, при этом срок нахождения там не должен превышать 90 дней в течение полугода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе, напоминает ТАСС.
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