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В Сочи наградили победителей 28-го "Кинотавра"

Опубликовано 16.06.17 14:19 В Сочи наградили победителей 28-го "Кинотавра"

В Сочи подвели итоги 28-го фестиваля «Кинотавр». Программа в этом году оказалась на редкость сильной, явного лидера предсказать было трудно.

В Сочи вручили призы кинофестиваля «Кинотавр». Церемония закрытия фестиваля прошла вечером 14 июня в Зимнем театре. «Кинотавр» проходил в Сочи с 7 по 14 июня. В основной конкурсной программе за победу боролись 14 фильмов.

В итоге главный приз открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина Бориса Хлебникова «Аритмия», передает РБК.

Лента повествует о враче, работающем на скорой, и перипетиях его жизни. Главную роль в фильме сыграл Александр Яценко. Он же признан и лучшим актером.

Лучшим режиссером признан Резо Гигинеишвили за фильм «Заложники», в ужшкммт основе которого реальная история о событиях 1983 года, когда группа молодых людей пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

Лучшей актрисой названа Инга Оболдина. Она исполнила роль тюремной надсмотрщицы в картине Кирилла Плетнева «Жги!».

Лучшей дебютной работой стала «Теснота» режиссера Кантемира Балагова, она же получила приз имени Даниила Дондурея от Гильдии киноведов и критиков. В программе короткого метра «Кинотавра» победил фильм «Лалай-Балалай» Руслана Братова, отмечает "Дождь".

Лучшим сценарием жюри признало работу Виталия Суслина — фильм «Голова. Два уха».

Специальный диплом жюри «За новый уровень жанрового кино» достался фильму «Блокбастер» Романа Волобуева.
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