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Результаты ОГЭ по математике 2017 по паспорту появились в Сети

Опубликовано 16.06.17 13:58 Результаты ОГЭ по математике 2017 по паспорту появились в Сети

Где узнать результаты ОГЭ 2017 по математике по паспортным данным, итоги по другим предметам и другую актуальную информацию читайте в материале TopNews.

Результаты ОГЭ по математике 2017 по паспорту можно узнать в Сети

С 16 июня 2017 года стали доступны результаты ОГЭ 2017 по математике. Ученики девятых классов могут узнать итоги своих стараний в Сети.

Сам экзамен по математике школьники писали 6 июня, и вот, спустя 10 дней появились результаты ОГЭ 2017 по этому предмету. Узнать их можно: на официальном сайте ГИА gia.edu.ru (необходимо ввести ФИО девятиклассника, его паспортные данные, код регистрации ОГЭ, регион сдачи и отметить галочкой согласие на обработку ужшкммт указанных сведений); москвичи смогут увидеть результаты ОГЭ по математике 2017 на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru; для жителей столицы с этого года доступно мобильное приложение, с помощью которого можно получить информацию о результатах на свой смартфон.

Для тех, кто не пользуется информационными технологиями, результаты ОГЭ 2017 по математике и другим предметам доступны непосредственно в пунктах проведения экзаменов - в том, где школьник писал конкретный предмет; на информационных стендах в своей школе, а также на информационных стендах в комитетах по образованию вашего региона.

Добавим, что основная волна сдачи ОГЭ 2017 подходит к концу, а впереди - только резервные дни.
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