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Бойца Росгвардии пырнули ножом на антикоррупционном акции 12 июня

Опубликовано 16.06.17 14:00 Бойца Росгвардии пырнули ножом на антикоррупционном акции 12 июня

Во время акции 12 июня в Петербурге бойца ОМОНа ударили ножом в спину.

Сотрудник Росгвардии получил удар ножом во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 12 июня, сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым", - цитирует Меликова "Интерфакс".

Он сообщил также, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый ужшкммт баллончик, находится под наблюдением врачей, ему была оказана необходимая помощь.

Действия подозреваемого в нападении на московского омоновца он назвал провокацией и ответил, что за это задержаны трое граждан. По его словам, они пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались.

По данным МВД, в несогласованном мероприятии оппозиции в центре Санкт-Петербурга приняли участие около 3,5 тыс. человек, 500 задержаны. При этом в Москве в ходе несанкционированной акции задержаны более 150 человек.
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