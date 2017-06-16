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Пожаловавшаяся Путину на прямой линии онкобольная девушка попала в реанимацию

Опубликовано 16.06.17 13:40 Пожаловавшаяся Путину на прямой линии онкобольная девушка попала в реанимацию

Жительница города Апатиты Мурманской области Дарья Старикова попала в реанимацию сразу после прямой линии с Путиным 2017.

Жительница Апатитов Мурманской области Дарья Старикова, которая обратилась к президенту Владимиру Путину в ходе "прямой линии" с жалобами на проблемы в здравоохранении, попала в реанимацию, сообщил главный врач Кировско-Апатитской ЦРБ Юрий Ширяев, слова которого приводит РИА Новости.

"Вчера Дарья по экстренным показаниям поступила к нам в больницу, была помещена в реанимацию, стабилизирована и машиной санавиации отправлена в Мурманскую областную больницу", - сообщил Ширяев.

Как писал Topnews накануне, Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе "прямой линии". По ее ужшкммт словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину и из-за этого время для лечения было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

Путин в ответ заявил, что необходимо достроить новую больницу в Апатитах, либо восстановить старую.

В пятницу в Апатиты выехала глава региона Марина Ковтун. Она встретилась с тетей Стариковой Любовью Тулуповой, которая воспитывала девушку. Готовятся документы для отправки Дарьи в одну из лучших клиник, где ей окажут помощь", - сообщила губернатор, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее следственное управление СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают медработников, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

Росздравнадзор заявил, что проведет проверку "по фактам нарушения прав граждан на получение медицинской помощи"
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