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США назвали условия снятий санкций с России

Опубликовано 16.06.17 13:14 США назвали условия снятий санкций с России

При этом в Белом доме США назвали действующие санкции лучшим инструментом давления на Россию.

Действующие санкции в отношении России являются именно тем средством, которое заставит Москву выполнять свои обязательства по «прекращению кризиса на Украине», заявила на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс. Ее цитирует ИА REGNUM.

По словам Хакаби-Сандерс, санкции в существующем на сегодняшний день виде будут действовать, пока Москва «не выполнит всех своих обязательств по прекращению кризиса на Украине».

«Мы считаем, что существующий санкционный режим, введенный ужшкммт исполнительной властью, является лучшим инструментом для того, чтобы добиться выполнения Россией своих обязательств», — пояснила она.

Сандерс при этом отметила, что в Белом доме изучают принятый в четверг Сенатом Конгресса США законопроект о новых антироссийских санкциях, отмечает ТАСС.

"Процесс продолжается. (Инициатива) должна еще пройти через Палату представителей, конечного продукта пока нет", - констатировала она.

Как писал Topnews, накануне верхняя палата США почти единогласно поддержала инициативу, которая предусматривает законодательное закрепление ряда действующих в отношении России ограничений. Кроме того, согласно тексту, Белый дом должен будет согласовать ослабление санкционного режима с Конгрессом.
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