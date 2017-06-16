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Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья, у которого Путин спросил, где деньги (ВИДЕО)

Опубликовано 16.06.17 13:08 Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья, у которого Путин спросил, где деньги (ВИДЕО)

Вован и Лексус позвонили Владимиру Владимирову, слухи об отставке которого появились во время прямой линии с президентом.

Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Как писал TopNews, не подтвердившиеся впоследствии слухи об отставке главы региона появились в ходе прямой линии с президентом, после его критики Владимиром Путиным.

Телефонные хулиганы не раскрывают, кем они представились, но, по некоторым данным, они они могли назваться одним из помощников Путина, а губернатор называет собеседника Михаилом Александровичем. В ходе беседы лже-чиновник заставляет главу региона ужшкммт отчитываться о том, как так произошло, что Путину пришлось оправдываться на всю страну.

"Деньги переведены — это 60 тысяч рублей, платежку могу переслать "Вотсапом". Я глубоко разобрался", — сказал Владимиров, озвучивая даты, когда подавались заявления на компенсацию.

Губернатор Ставрополья считает, что его подставили, а у обратившейся к президенту по поводу невыплаты женщины теперь работают сотрудники СКР. При этом Владимиров отметил, что хочет найти устроивших эту провокацию и тех, кто "ввел президента в заблуждение".

Глава региона указывает, что федеральные деньги для пострадавших от наводнения в край так и не поступили, и все выплаты осуществляются из резервного фонда правительства региона.

В конце беседы "помощник Путина" предлагает Владимирову лично съездить в Краснокумское с цветами и "чисто по-человечески пообщаться с этой женщиной", чтобы "пиар был положительный".

"Потому что сейчас будут пользоваться нашими огрехами все, кому не лень, в том числе оппозиция", — пояснил он.

"Понял", — ответил губернатор.

Вован и Лексус разыграли Владимира Владимирова ВИДЕО
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