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Самолеты коалиции вторглись на базу "Хмеймим" в Сирии: С-400 поверг их в шок

Опубликовано 16.06.17 12:49 Самолеты коалиции вторглись на базу "Хмеймим" в Сирии: С-400 поверг их в шок

Оказалось, авиация международной коалиции, возглавляемой США, периодически залетает в воздушное пространство российской авиабазы Хмеймим, дислоцированной на территории Сирии.

В командовании ВКС РФ заявили, что самолеты международной коалиции во главе с США периодически заходят в воздушное пространство российской авиабазы в Сирии.

Заместитель командующего ВКС РФ Виктор Гуменный отметил, что российская авиабаза надежно защищена зенитными ракетными системами С-400 «Триумф». Летчики коалиции, совершая полеты в подконтрольной ВКС РФ зоне и понимая, что их самолеты сопровождаются российскими системами ПВО, сразу разворачиваются и уходят из зоны поражения, передает РИА ФАН.

Имеющийся по договоренности радиус действия систем С-400 ограничен 60-километровой ужшкммт зоной вокруг российской авиабазы. Хотя системы способны обнаруживать и уничтожать воздушные цели на расстоянии до 400 км, уточняет "Звезда".

С-400 "Триумф" – многоканальная ЗРC, способная поражать на дальности до 400 км все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 км/с. Каждый комплекс обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет.
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