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Курс доллара на сегодня, 16 июня 2017: курс рубля ослабнет на фоне повышения ставки ФРС - МЭР

Опубликовано 16.06.17 12:31 Курс доллара на сегодня, 16 июня 2017: курс рубля ослабнет на фоне повышения ставки ФРС - МЭР

Курс валют на сегодня, 16 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 июня 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 16 июня 2017 установлен регулятором на уровне 57,44 руб., официальный курс евро на сегодня равен 64,27 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 16 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком. В свою очередь, курс евро на 16 июня 2017 при покупке равен 62,76 руб., при продаже - 66,26 руб. 

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: эксперты рассказали ужшкммт о причинах ослабления рубля

По словам финансовых экспертов, ослаблению курса рубля способствует очередное повышение базовой ставки Федеральной резервной системой США, а также текущие цены на нефть.

"Повышение ставки ФРС, конечно, оказывает давление на рубль и является дополнительным поводом для инвесторов продать его", — цитирует ФБА "Экономика сегодня" главу Минэкономразвития России Максима Орешкина.

Он подчеркнул, что к этому фактору нужно добавить рост геополитических рисков, среди которых введение новых антироссийских санкций.

В свою очередь, аналитик Алены Афанасьева считает фактором давления на российскую валюту цены на нефть.

"На текущий момент динамика негативная. Тот факт, что рубль держится на слишком устойчивых уровнях и не так резко падает, как нефть, может оказать губительное влияние на российский бюджет. В перспективе подобная динамика может не позволить выполнить определённые обязательства и обещания", — сказала эксперт.
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