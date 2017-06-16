Эксперты назвали самые дешевые и самые дорогие для отдыха страны Европы

Эксперты назвали список самых дорогих и самых дешевых стран для проживания и отдыха в Европе, основываясь на данных за 2016 год.

Из 28 стран Европейского союза самой дорогой для проживания оказалась Дания, самой дешевой — Болгария, пишут "Известия" со ссылкой на данные Статистического управления Евросоюза (Евростата).

По данным издания, средний уровень цен в Европе отмечен в Италии и Германии. При этом между отдельными странами и регионами ЕС уже который год сохраняется большой разброс в стоимости проживания.

Если средний показатель по Европе принять за 100%, то в Дании он составляет порядка 139%, в Ирландии —125%, в Швеции — 124%. В Болгарии ужшкммт показатель составляет лишь 48%, в Румынии — 52%.

Самая низкая стоимость алкогольных напитков и табака зафиксирована в Болгарии и Венгрии, самая высокая — в Ирландии и Великобритании.

Отдыхать дешевле всего в Болгарии, Румынии и Чехии. А наиболее дорогие отели и рестораны в Дании и Швеции. Покупать автомобили выгоднее всего в Чехии и Словакии. Самые дорогие машины продаются в Дании, уточняет "Финмаркет".

Евростат отмечает меньший разброс цен в электронике: от 86% в Польше до 115% в Дании, а также в одежде: от 81% в Болгарии до 136% в Швеции.

Евростат проанализировал также показатели некоторых государств, не входящих в ЕС. Самыми дорогими странами континента, причем с большим отрывом, являются Норвегия (140%), Исландия (147%) и Швейцария (161%).