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Cнос пятиэтажек в Москве, последние новости: более 4000 домов проголосовали "за"

Опубликовано 16.06.17 11:21 Cнос пятиэтажек в Москве, последние новости: более 4000 домов проголосовали "за"

Снос пятиэтажек в Москве может занять 15-20 лет.

Какие дома снесут в Москве по реновации решили сами жители пятиэтажек

В Москве завершилось голосование в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы", в ходе которого горожане высказали свое мнение относительно закона о реновации.

По информации РБК, жители 4087 домов проголосовали за снос, 452 дома против. Явка на голосовании составила 71%, в 118 домах она превысила 90%, а в 21 доме за снос проголосовали 100% собственников, в их ужшкммт числе четыре дома в Ново-Переделкино и пять домов в Новой Москве. Решающим фактором, повлиявшим на мнение жителей, стали конструктивные характеристики домов. 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса, — кирпичные, что составляет 20% от всех кирпичных домов, попавших в список для голосования. Всего из проголосовавших против сноса 84% — это жители кирпичных домов, а 16% — некирпичных.

В большинстве своем снос поддержали жители пятиэтажек, не имеющих возможности самостоятельно купить новую квартиру или содержать прежнюю. Таких собственников прежде всего волнует возможность улучшить жилищные условия. 

Отмечается, что в 37 из 91 района за снос проголосовали все дома, оказавшиеся в списке. Больше всего домов в Москве снесут на Волгоградском проспекте - 100 зданий. В двух районах столицы против реновации высказалось больше половины домов — 55% в Москворечье-Сабурове и 51% в Измайлово. Больше всего собственников отказалось от сноса в Богородском районе — 48 домов, а семь домов не приняли участия в голосовании. Часть из них уже расселена, некоторые считаются бесхозными.

По словам бывшего главы НИиПИ Генплана Москвы Сергея Ткаченко, снос 4087 домов займет 15–20 лет, но темпы можно ускорить в два раза, если Москва будет скупать готовый неликвид у застройщиков для расселения пятиэтажек. При этом массовый снос домов на юго-востоке Москвы ухудшит транспортную ситуацию.
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