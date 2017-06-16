Минобороны: глава ИГИЛ мог быть ликвидирован в Сирии при авиаударе России

В Сирии в результате российского авиаудара мог быть убит лидер запрещённой группировки «Исламское государство» Абу-бакр аль-Багдади.

Лидер запрещенного в РФ «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади вероятно погиб 28 мая в результате авиаудара ВКС России по позициям боевиков в районе Ракки, объявило российское Минобороны.

Как пишет "Коммерсантъ", совещание, на котором, по данным Минобороны, обсуждались маршруты выхода боевиков из сирийской Ракки, проходило 28 мая в южном предместье города. В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена ужшкммт и до 300 боевиков их личной охраны.

Среди ликвидированных боевиков: эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГ Сулейман Аль-Шауах. Информация о том, что на встрече присутствовал Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, проверяется «по различным каналам».

Между тем сегодня агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников и сирийских активистов сообщило, что боевики ИГ перенесли свою штаб-квартиру из Ракки, которая считается главным оплотом группировки в Сирии, в город эль-Меядин. По данным собеседников агентства, в эль-Меядин за последние месяцы сбежали многие командиры ИГ из иракского Мосула и сирийской Ракки, которые сейчас осаждают иракские военные и сирийско-курдский альянс «Демократические силы Сирии» (SDF) соответственно, пишет "Газета.ру".

Эль-Маядин расположен на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики ИГ захватили город в июле 2013 года. Ранее, с августа 2012 года, его контролировала оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА). Город находится на правом берегу реки Евфрат, приблизительно в 40 км от города Дейр-эз-Зор – административного центра одноименной провинции, недалеко от иракской границы.

Как сообщал Topnews, 11 июня сирийское телевидение сообщило о том, что аль-Багдади, предположительно, убит в результате авиаудара по Ракке. Связанное с террористами агентство Amaq не публиковало подтверждения этой информации.