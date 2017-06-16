В Саратовской области родной отец девять месяцев насиловал 13-летнюю дочь

Мужчина совершал насильственные действия сексуального характера примерно два раза в неделю на протяжении длительного времени.

Журналисты "СарИнформ" выяснил жуткие подробности о серии изнасилований 13-летней школьницы, происходивших в селе Репное Балашовского района Саратовской области.

Со ссылкой на осведомленный источник издание сообщает, что в сентябре 2016 года мать девочки уехала на заработки в Москву, но через несколько недель перестала выходить на связь с 53-летним мужем и дочерью. Супруг обратился в полицию, но женщину найти так и не смогли.

Затем, по версии следствия, с ужшкммт октября 2016 года отец стал регулярно насиловать родную дочь - примерно два раза в неделю. Первые несколько недель школьница оказывала сопротивление, но затем стала отдаваться отцу добровольно по его указанию. Издевательства в ее отношении продолжались до июня 2017 года.

"Несколько дней назад престарелая соседка зашла к семье в дом и увидела, как отец насиловал маленькую дочь. Женщина сразу сообщила о случившемся в правоохранительные органы. После этого мужчину задержали. На допросе он воспользовался 51 статьей Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя. Девочка подробно рассказала следователям о преступлениях. Школьница получила психологическую травму, однако она держит себя в руках, ведет себя очень мужественно", - цитирует издание источник.

Следователь-криминалист следственного отдела по Балашову СУ СКР Максим Лебедев заявил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу, ведется следствие.