Археологи обнаружили в центре Москвы артефакты эпохи мезолита и неолита.

При замене коммуникаций во время работ по программе «Моя улица» возле дома 34/1 по Сретенке в Москве археологи нашли орудия труда, возраст которых превышает пять тысяч лет. Это кремниевый резец эпохи неолита (V-III тыс. лет до н. э.), а при работах на Покровском бульваре — фрагмент концевого скребка эпохи мезолита (VII тыс. лет до н. э.), пишет мэрия столицы.

По словам руководителя департамента культурного ужшкммт наследия Москвы Алексея Емельянова, такая древняя находка подтверждает теорию об освоении этих территорий еще в ранние времена. Ученые предполагают, что в более поздние культурные слои эти артефакты могли попасть во время земляных работ 400−500 лет назад.

Сейчас находки изучают специалисты. По словам Емельянова, в дальнейшем их могут передать в музей и представить на временных выставках, посвященных археологии Москвы.

