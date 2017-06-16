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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн в субботу может составлять 12 часов - РПЦ

Опубликовано 16.06.17 10:30 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн в субботу может составлять 12 часов - РПЦ

Мощи Николая Чудотворца в Москве, сколько стоять в очереди: специалисты верующим посоветовали перенести паломничество к мощам Николая Чудотворца с субботы на другой день.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве может достигать 12 часов в субботу

Представители РПЦ и организаторы доступа к мощам Николая Чудотворца в Москве порекомендовали верующим отказаться от паломничества к святыне в субботу из-за большого наплыва христиан из регионов.

По информации Церкви, ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца в субботу может достигать 12 часов, а в будние дни - четыре часа. В прошлую субботу, 10 июня 2017 года, очередь к мощам достигла восьми километров, а ее конец доходил до ужшкммт станции метро "Спортивная"

В субботу, 27 мая, к мощам пришли 37800 человек, 3 июня - 37100 человек, а 10 июня - а 41200 человек. При этом в понедельник и вторник на этой неделе (12 и 13 июня) количество паломников, посетивших Храм Христа Спасителя, не превышало 25 тысяч человек в день.

Очередь к мощам Николая Чудотворца: онлайн смотреть за передвижением очереди можно в Сети

Смотреть за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России или в соцсетях. Также в Интернете можно почитать отзывы тех, кому удалось поклониться святыне.

Как писал TopNews, левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из итальянского города Бари в Россию. В Москве поклониться им можно будет до 12 июля, а затем мощи доставят в Санкт-Петербург, где они пробудут до 28 июля, а затем вернутся в Италию.

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых у православных верующих и пользуется уважением у представителей других конфессий.
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