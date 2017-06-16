"В гробу карманов нет": Путин рассказал о приписываемых ему несметных богатствах

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал слухи о том, что он "самый богатый человек в мире".

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну опроверг слухи о том, что он "самый богатый человек в мире". В пятницу на американском телеканале Showtime вышла четвертая часть фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Стоун отметил, что некоторые на Западе считают Путина самым богатым человеком в мире. На это Путин ответил: "Во-первых, у меня нет такого богатства, о котором говорят".

Режиссер поинтересовался у главы России, есть ли у него счет на Кипре. "Нет, и никогда ужшкммт не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили", — ответил президент. Его цитирует РИА Новости.

Путин также рассказал Стоуну, почему считает его более богатым человеком, чем обладателей миллиардных счетов. По мнению президента, возможность оставить след в истории гораздо важнее больших денег, которые в конечном итоге с собой не унесешь, пишет "МК".

«Не думаю, что это большое счастье (богатство — прим.). Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, которые имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант. Вы имеет возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают, в гробу карманов нет, с собой не унесешь», - сказал Путин.