СМИ сообщили о захвате яхты из Приморья судном КНДР

МИД РФ проверяет сведения о захвате приморской яхты северокорейским судном.

СМИ Приморья со ссылкой на информацию Морского спасательно-координационного центра сообщили, что в Японском море 14 июня подала сигнал бедствия российская яхта "Katalexa". Ее, предположительно, захватило северокорейское судно.

Представительство МИД РФ во Владивостоке проверяет сообщение о том, что российскую яхту в Японском море, предположительно, захватило северокорейское судно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого секретаря представительства МИД РФ во Владивостоке Владимира Коновалова.

По его словам, у представительства пока нет подтверждающей информации от северокорейской стороны ужшкммт или родственников россиян. В свою очередь в морском спасательно-координационном центре Приморья сообщили, что накануне поступило сообщение о том, что в северо-западной части Японского моря яхта "Katalexa" задержана северокорейским судном. Данных о членах экипажа яхты, ее порте приписки на данный момент нет.

Предположительно задержанная судном КНДР российская яхта перед отправлением в Россию проходила двухмесячный ремонт в Японии, рассказал РИА Новости руководитель яхт-клуба "Алые паруса" во Владивостоке, куда шла яхта, Артем Моисеенков. По данным агентства, на яхте находится три человека экипажа.

"Яхта шла с южнокорейского порта Пхохан, вышла во Владивосток… Они позвонили в яхт-клуб, сказали, что с погрануправления звонили и сказали, что арестована яхта, которая планировала к нам прийти. Яхта зимовала на Тайване. Они другим экипажем после зимы ее перегнали в Пхохан. У них был сложный двухмесячный переход, они сломались по дороге, пошли в Японию и там ремонтировались два месяца. И уже после Японии они пришли в Пхохан", — рассказал Моисеенков.