"Маленькая кладовка": экс-глава РЖД Якунин впервые прокомментировал скандал с "шубохранилищем" (ВИДЕО)

Владимир Якунин в интервью BBC заявил, что в 2015 году "ушел в отставку", а не был снят с должности.

Бывший глава РЖД Владимир Якунин прокомментировал скандал, разгоревшийся несколько лет назад вокруг усадьбы в Акулинино. Отвечая на вопрос журналиста Русской службы BBC о том, есть ли на территории особняка специальная комната для хранения шуб, Якунин заявил: "Слушайте, это анекдот, просто выдумка. Когда вы окажетесь в Москве, я приглашаю вас в это поместье, чтобы показать вам эту маленькую кладовку для шуб. Вы ужшкммт там не найдете каких-нибудь особых мехов. Может быть, какие-то шубы из Сибири - и так далее, и так далее".

При этом экс-глава РЖД подчеркнул, что в 2015 году он "ушел в отставку", а не был снят с должности, и категорически опроверг информацию о том, что на его карьеру в РЖД повлияло расследование Алексея Навального.

"О нет, не надо делать из него героя! Он не настолько, знаете, влиятелен, чтобы таким образом создать проблемы кому бы то ни было", - сказал Якунин.

В своих комментариях по поводу публикаций в СМИ информации о роскошной собственности его сына в Лондоне, Якунин не согласился с репортерами в том, что дом в Лондоне за почти пять миллионов фунтов стерлингов - это "огромная сумма денег".

"Это очень большая сумма. Притом что куплен он был, знаете, с учетом каких-то кредитов и все такое… Это как-то сильно отличается от того, как здесь живут другие люди?" - поинтересовался Якунин.

"Вы знаете, я никогда не скрывал, что мой сын живет здесь (в Лондоне - прим. ред.). И из-за особенностей местных правил, по закону, он получил паспорт - о чем я в должном порядке уведомил российские власти. А кроме того, вы неправы, говоря, что все россияне полагают, что "плохой Запад хочет навредить России" и так далее…" - добавил Якунин.

Как писал TopNews, в ноябре 2014 года Владимир Якунин, занимавший на тот момент должность главы "Российских железных дорог", заявил в одном из своих интервью, что продал свою усадьбу в Акулинино, получившую известность "дома с шубохранилищем" после разоблачительных публикаций оппозиционера Алексея Навального. Тогда в ходе общения с журналистами Якунин сказал, что продал дом и положил деньги в банк.