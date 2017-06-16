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Путин рассказал Стоуну о своем отношении к Сталину

Опубликовано 16.06.17 08:50 Путин рассказал Стоуну о своем отношении к Сталину

По мнению российского лидера, Сталин является продуктом своей эпохи.

Президент России Владимир Путин рассказал американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну о своем неоднозначном отношении к личности Иосифа Сталина. 

"Излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?" — сказал глава государства, отметив, что Сталин является продуктом своей эпохи.

По его словам, история знает много ужшкммт одиозных личностей, правление которых не поддается однозначной оценке. В частности, к таким фигурам Владимир Путин отнес Наполеона Бонапарта и Оливера Кромвеля.

В этом же разговоре, снятом для документального фильма "Интервью с Путиным", российский лидер оценил деятельность Михаила Горбачева на посту главы СССР. В частности, Владимир Путин раскритиковал политику Горбачева, заявив, что находившиеся у власти в то время люди не понимали, в каких переменах нуждается страна.
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