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В США выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

Опубликовано 16.06.17 08:38 В США выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

Секьюрити турецкого лидера участвовали в стычках с демонстрантами в Вашингтоне.

В Вашингтоне шеф местной полиции Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер на совместной пресс-конференции объявили о выдаче ордеров на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовавших в стычках с демонстрантами в столице США.

В розыск объявлены девять сотрудников охраны Эрдогана, а также три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Американские правоохранители призвали их прибыть в США и ответить по закону.

"Мы все видели насилие ужшкммт в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана. — прим. ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", — цитирует Ньюзэма РИА Новости.

Эрдоган довольно резко отреагировал на решение американских правоохранителей и пообещал ответить на это "политическими и правовыми методами".

"Когда я находился в США, члены РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?" — заявил лидер Турции.

Как писал TopNews, в минувшем мае, во время визита Эрдогана в США, в Вашингтоне произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции.
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