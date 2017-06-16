Курс доллара на сегодня, 16 июня 2017: у рубля остался единственный шанс для роста - эксперты

Курс валют на сегодня, 16 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 16 июня 2017 составляет 57,44 руб., курс евро на сегодня равен 64,27 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 16 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 16 июня 2017 равен 62,76 руб. и 66,26 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Финансовый аналитик Борис Белкин считает, что сегодня ужшкммт рубль имеет все шансы ослабеть к основным мировым валютам на фоне снижающейся нефти и новостях о прохождении в сенате США поправки, предусматривающей ужесточение антироссийских санкций.

"Третий фактор - заседание по ставке Центрального Банка, в ходе которого рынок ожидает снижения ее минимум на 0,25 процента. Можно назвать и третью - стандартная фиксация прибыли перед выходными, однако она уже будет выглядеть как следствие первых двух", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он отметил, что с таким набором негативных для российской национальной валюты факторов рублю может помочь лишь начало нового налогового периода.