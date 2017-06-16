Илона Новоселова, причина смерти: биография экстрасенса пополнилась еще одним фактом - она лечилась в психбольнице (ФОТО)

Смерть Илоны Новоселовой прокомментировал коллега по шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс.

Илона Новоселова, последние новости: финалистка шоу "Битва экстрасенсов" лечилась в психиатрической клинике

Стали известны подробности из жизни погибшей участница телешоу "Битва Экстрасенсов" Илоны Новоселовой, которая выпала из окна 6-го этажа своей квартиры.

Так, источник "МК" пожелавшего остаться не названным, рассказал о ранее неизвестной части биографии ясновидящей. По его словам, представитель Илона обращался к нему для содействия в получении диплома психолога (якобы обычная практика для этого учебного ужшкммт заведения), так как тот работал в одно из коммерческих ВУЗов страны, который к настоящему моменту закрыт.

"В 2012 году к нам пришел молодой человек, имени его я уже не помню, который назвался представителем известного экстрасенса Илоны Новоселовой. Он объяснил, что девушке необходимо получить диплом психолога, но у нее нет возможности тратить время на обучение", - рассказал он.

Так как молодой человек оплатил обучение за полгода, Новоселовой были оформлены все документы для поступления в вуз. Однако правила договора были нарушение (нарушение сроков оплаты за следующий семестр) и девушку поставили на отчисление. Тем не менее представитель успел появится до окончания оформления документов и договорились на продолжение "обучения". Однако после очередной задержки оплаты Новоселова все же была отчислена из института.

"Он объяснил, что у Илоны был сильный нервный срыв и ей долго пришлось лечиться в психиатрической клинике. Спрашивал, можно ли продолжить обучение, оплатив пропущенный семестр, или нужно начинать все сначала. Договоренность была достигнута, но потом этот человек снова исчез, больше никогда в институте не появлялся и на связь не выходил", - заключил он.

Тем временем Александр Шепс, который был победителем "Битвы", в своем Instagram отреагировал на смерть своей коллеги и подруги Илоны Новоселовой. Свой пост медиум сопроводил совместным снимком с Илоной, на котором оба экстрасенса выглядят довольно мрачно. Они одеты во все черное, к тому же, снимок был сделан на кладбище.

"Ты была одной из сильнейших из нас и нам будет Тебя очень не хватать. Я многому в своё время научился у достойнейшей, чёрной Ведьмы. Ты умела быть разной, но всегда оставалась настоящей...

Илонка, мы всегда тебя будем любить, а забыть себя, ты нам вряд ли позволишь

Пусть Переход будет лёгким, а наша энергия поможет Тебе на новом этапе... ", - говорится в сообщении Шепса.

Публикация от Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) Июн 14 2017 в 12:47 PDT

Напомним, что 13 июня в Москве финалистка седьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова выпала с балкона шестого этажа.

Илона Новоселова стала известна после участия в "Битве экстрасенсов" в 2008 году. Она дошла до финала шестого сезона, но отказалась от дальнейшей борьбы, объяснив, что этого потребовали "духи". Девушка вновь появилась на экранах в седьмом сезоне программы. Впоследствии Новоселова участвовала в передаче "Экстрасенсы ведут расследование".